СКЛАСТИ 4 РЕЧЕННЯ З ОСОБОВИМ ДІЄСЛОВОМ І 4 РЕЧЕННЯ БЕЗ ОСОБОВОГО

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СКЛАСТИ 4 РЕЧЕННЯ З ОСОБОВИМ ДІЄСЛОВОМ І 4 РЕЧЕННЯ БЕЗ ОСОБОВОГО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речення з особовими дієсловами: Вони слухають музику. Марія читає книжку. Батько косить траву. Ми йдемо по гриби. Реченя з безособовими дієсловами: У садку пахло свіжими яблуками. Навкруги потемніло після сліпучої спеки. Звечора всі вулиці засипало листям. Назарові не сидиться на місці.
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