СКЛАСТИ 4 РЕЧЕННЯ З ОСОБОВИМ ДІЄСЛОВОМ І 4 РЕЧЕННЯ БЕЗ ОСОБОВОГО

Гость: Гость:

Речення з особовими дієсловами: Вони слухають музику. Марія читає книжку. Батько косить траву. Ми йдемо по гриби. Реченя з безособовими дієсловами: У садку пахло свіжими яблуками. Навкруги потемніло після сліпучої спеки. Звечора всі вулиці засипало листям. Назарові не сидиться на місці.