СКЛАСТИ 4 РЕЧЕННЯ З ОСОБОВИМ ДІЄСЛОВОМ І 4 РЕЧЕННЯ БЕЗ ОСОБОВОГО
Українська мова
СКЛАСТИ 4 РЕЧЕННЯ З ОСОБОВИМ ДІЄСЛОВОМ І 4 РЕЧЕННЯ БЕЗ ОСОБОВОГО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речення з особовими дієсловами: Вони слухають музику. Марія читає книжку. Батько косить траву. Ми йдемо по гриби. Реченя з безособовими дієсловами: У садку пахло свіжими яблуками. Навкруги потемніло після сліпучої спеки. Звечора всі вулиці засипало листям. Назарові не сидиться на місці.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Впишите выделиные слова. Рядом с каждым из них запишите однокореное слово. Выдели??е в словах корень . Дорожка Озерке Дождевой