На чем был основан союз городов lt;br /gt; и королей? Кто был их общим врагом

История
На чем был основан союз городов lt;br /gt; и королей? Кто был их общим врагом
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Города в XI—XIII вв. Прогресс производительных сил и связанное с ним отделение ремесла от сельского хозяйства способствовали развитию городов как экономических центров ремесла и торговли. Во Франции начиная уже с Х в. расцветают старые городские поселения, основанные еще римлянами и пришедшие в упадок в V-IX вв. (Бордо, Тулуза, Лион, Марсель, Ним, Пуатье. Париж, Руан и др.). Появляются и новые городские поселения. К XIII в. в стране было множество крупных, средних и мелких го родов, общее число которых в ходе последующего развития вплоть до XX в. увеличилось незначительно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В песне о купце Калашникове царь задаёт вопрос о причинах убийства Кирибеевича. П??чему Калашников ничего ему не отвечает?
Ответить
Русский язык
Нужно пять названий животных,растений и камней с удовоенными согласными
Ответить
История
Укажите причины экономического кризиса 1917 года. какие из них вы считаете главной?
Ответить
Русский язык
Какое слово содержит чередующуюся гласную в корне? 1 девочка 2 приставка 3 предложение 4 часовщик
Ответить
Математика
Помогите с зелёной рамкой
Ответить