На чем был основан союз городов lt;br /gt; и королей? Кто был их общим врагом
История
На чем был основан союз городов lt;br /gt; и королей? Кто был их общим врагом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Города в XI—XIII вв. Прогресс производительных сил и связанное с ним отделение ремесла от сельского хозяйства способствовали развитию городов как экономических центров ремесла и торговли. Во Франции начиная уже с Х в. расцветают старые городские поселения, основанные еще римлянами и пришедшие в упадок в V-IX вв. (Бордо, Тулуза, Лион, Марсель, Ним, Пуатье. Париж, Руан и др.). Появляются и новые городские поселения. К XIII в. в стране было множество крупных, средних и мелких го родов, общее число которых в ходе последующего развития вплоть до XX в. увеличилось незначительно
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