Укажите причины экономического кризиса 1917 года. какие из них вы считаете главной?

История
Укажите причины экономического кризиса 1917 года. какие из них вы считаете главной?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаки и причины Можно выделить основные признаки, характеризующие экономический кризис: спад производства; массовый рост безработицы; обесценивание национальной валюты; нарушение равновесия в финансовых сферах; несоблюдение баланса между спросом и предложениями в рыночных отношениях; снижение платёжеспособности населения; спад ВВП; отток иностранного капитала; увеличение дефицита платёжного баланса; резкое и значительное падение цен в сырьевой отрасли. Причины экономического кризиса настолько разнообразны, что неспециалисту сложно разобраться в первоисточниках и возможных последствиях. Упадок может возникнуть как вследствие циклического процесса, требующего модернизации и усовершенствования системы управления или её пересмотра и кардинального изменения. Так, и после природных, социальных катастроф, по причине военных событий с участием стороны, испытывающей переломное состояние в экономике. Часто случается наблюдать совмещение нескольких факторов, которые взаимно влияют на снижение макроэкономических показателей. Возникновение в стране кризиса может быть спровоцировано внешними и внутренними факторами.
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