В песне о купце Калашникове царь задаёт вопрос о причинах убийства Кирибеевича. П??чему Калашников ничего ему не отвечает?
Литература
В песне о купце Калашникове царь задаёт вопрос о причинах убийства Кирибеевича. П??чему Калашников ничего ему не отвечает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не хотел позорится перед всеми, что жену его обнимал и целовал Кирибеевич, и скзал он скажуя лишь единому богу (он знал что идёт на верную смерть) не стерпел он стыда и сказал тобы князь батюшка казнил его чтобы смылся тот грех и стыд причинённый кирибеевичем
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