Нужно пять названий животных,растений и камней с удовоенными согласными
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Нужно пять названий животных,растений и камней с удовоенными согласными
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Животные:Опуссум,Зорилла, Гаттерия, Горилла, Аллигатор,Тиббон,Гиппопотам.
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