Впишите выделиные слова. Рядом с каждым из них запишите однокореное слово. Выдели??е в словах корень . Дорожка Озерке Дождевой

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Впишите выделиные слова. Рядом с каждым из них запишите однокореное слово. Выдели??е в словах корень . Дорожка Озерке Дождевой

Автор: Гость