Впишите выделиные слова. Рядом с каждым из них запишите однокореное слово. Выдели??е в словах корень . Дорожка Озерке Дождевой

Русский язык
Впишите выделиные слова. Рядом с каждым из них запишите однокореное слово. Выдели??е в словах корень . Дорожка Озерке Дождевой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорожка - дорога (корень дорож) Озерке - озеро (корень озер) Дождевой - дождь (корень дожд)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
На чем был основан союз городов <br /> и королей? Кто был их общим врагом
Ответить
Литература
В песне о купце Калашникове царь задаёт вопрос о причинах убийства Кирибеевича. П??чему Калашников ничего ему не отвечает?
Ответить
Русский язык
Нужно пять названий животных,растений и камней с удовоенными согласными
Ответить
История
Укажите причины экономического кризиса 1917 года. какие из них вы считаете главной?
Ответить
Русский язык
Какое слово содержит чередующуюся гласную в корне? 1 девочка 2 приставка 3 предложение 4 часовщик
Ответить