Впишите выделиные слова. Рядом с каждым из них запишите однокореное слово. Выдели??е в словах корень . Дорожка Озерке Дождевой
Русский язык
Впишите выделиные слова. Рядом с каждым из них запишите однокореное слово. Выдели??е в словах корень . Дорожка Озерке Дождевой
Ответ(ы) на вопрос:
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Дорожка - дорога (корень дорож) Озерке - озеро (корень озер) Дождевой - дождь (корень дожд)
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