Какое из чисел является корнем уровнения 1)234-y=220 2)72:b+13=19
Математика
Какое из чисел является корнем уровнения 1)234-y=220 2)72:b+13=19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234-у=220 у=234-220 у=14 72:в+13=19 72:в=19-13 72:в=6 в=72:6 в=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Впишите выделиные слова. Рядом с каждым из них запишите однокореное слово. Выдели??е в словах корень . Дорожка Озерке Дождевой
Литература
В песне о купце Калашникове царь задаёт вопрос о причинах убийства Кирибеевича. П??чему Калашников ничего ему не отвечает?