Сколько существует двухзначных чисел натуральных нечётных и самое большое число 6значное чётное

Математика
Сколько существует двухзначных чисел натуральных нечётных и самое большое число 6значное чётное
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89 дчухзначных и 999999 самое большое число
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