Складіть будь ласка текст 5-6 на тему "Людина і природа"
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Складіть будь ласка текст 5-6 на тему "Людина і природа"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди и природа не могут существовать один без другого.
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