Очень прошу о помощи. Не лезут гениальные мысли в голову, а задание нужно выполнит??. Найдите сумму корней уравнения (6x-14)^9=(x-1)^18 Если Вы видите ход решения, но нет желания всё расписывать, то можете просто мне намекну...
Алгебра
Очень прошу о помощи. Не лезут гениальные мысли в голову, а задание нужно выполнит??. Найдите сумму корней уравнения (6x-14)^9=(x-1)^18 Если Вы видите ход решения, но нет желания всё расписывать, то можете просто мне намекнуть, как это выполняется , за что я буду очень Вам благодарен ;)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если попробовать прологарифмировать по основанию е? ln (6x-14)^9=ln (x-1)^18 9ln (6x-14)=18ln (x-1) ln (6x-14)=2ln (x-1) ln (6x-14)/(x-1)^2=0 (6x-14)/(x-1)^2=e^0=1 6x-14=(x-1)^2 6x-14=x^2-2x+1 x^2-8x+15=0 x1=3 x2=5 сумма корней=8
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