Очень прошу о помощи. Не лезут гениальные мысли в голову, а задание нужно выполнит??. Найдите сумму корней уравнения (6x-14)^9=(x-1)^18 Если Вы видите ход решения, но нет желания всё расписывать, то можете просто мне намекну...

Алгебра

Очень прошу о помощи. Не лезут гениальные мысли в голову, а задание нужно выполнит??. Найдите сумму корней уравнения (6x-14)^9=(x-1)^18 Если Вы видите ход решения, но нет желания всё расписывать, то можете просто мне намекнуть, как это выполняется , за что я буду очень Вам благодарен ;)

Автор: Гость