1 класс какое из следующих пяти слов НЕ НЕ НЕ сложносокращенные: 1)турпоход 2)турслет 3)турагенство 4)турникет 4)физкультура
Русский язык
1 класс какое из следующих пяти слов НЕ НЕ НЕ сложносокращенные: 1)турпоход 2)турслет 3)турагенство 4)турникет 4)физкультура
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Гость:
Турникет, мне кажется
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