1 класс какое из следующих пяти слов НЕ НЕ НЕ сложносокращенные: 1)турпоход 2)турслет 3)турагенство 4)турникет 4)физкультура

Русский язык

1 класс какое из следующих пяти слов НЕ НЕ НЕ сложносокращенные: 1)турпоход 2)турслет 3)турагенство 4)турникет 4)физкультура

Автор: Гость