Почему аромат цветов мы чувствуем на расстоянии?
Физика
Почему аромат цветов мы чувствуем на расстоянии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за диффузии. Молекулы запаха цветов смешиваются с молекулами воздуха и мы чувствуем запах на расстоянии.
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