Какого вида глаголы будет и может? Совершенного или несовершенного вида?
Русский язык
Какого вида глаголы будет и может? Совершенного или несовершенного вида?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несовершенного.....................
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