1.Назовите систему, которая отсутствует у дождевого червя: А)кровеносная Б) дыхат??льная В)размножения Г) пищеварения 2.Установите соответствие между типами червей и их пред-ставителями. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТИПЫ А) планария 1) Пл...

Биология
1.Назовите систему, которая отсутствует у дождевого червя: А)кровеносная Б) дыхат??льная В)размножения Г) пищеварения 2.Установите соответствие между типами червей и их пред-ставителями. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТИПЫ А) планария 1) Плоские черви Б) дождевой червь 2) Круглые черви В) бычий цепень 3) Кольчатые черви Г) печёночный сосальщик Д) аскарида Е) острица Ж) нереида В) яйцо Г) личинка с ресничками Д) циста Г) развитие в окончательном хозяине
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Гость:
1. в 2. не знаю. ************************
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