1.Назовите систему, которая отсутствует у дождевого червя: А)кровеносная Б) дыхат??льная В)размножения Г) пищеварения 2.Установите соответствие между типами червей и их пред-ставителями. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТИПЫ А) планария 1) Пл...
Биология
1.Назовите систему, которая отсутствует у дождевого червя: А)кровеносная Б) дыхат??льная В)размножения Г) пищеварения 2.Установите соответствие между типами червей и их пред-ставителями. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТИПЫ А) планария 1) Плоские черви Б) дождевой червь 2) Круглые черви В) бычий цепень 3) Кольчатые черви Г) печёночный сосальщик Д) аскарида Е) острица Ж) нереида В) яйцо Г) личинка с ресничками Д) циста Г) развитие в окончательном хозяине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в 2. не знаю. ************************
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Придумай Запиши Продолжение по образцу ты куда убираешь как Куда Куда же мне убир??ть повествовательное вопросительное побудительное предложение