Какая Линейная функция называется прямой пропорциональностью

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Прямой пропорциональностью называется функция заданная формулой y=kx,где k не равно нулю.число k называют коэффициентом пропорциональности.,где х это независимая переменная,k не равное нулю число.график прямой пропорциональности представляет собой прямую,проходящую через начало координат.прямая пропорциональность является частным случаем линейной функции.