В 5 корзин разложили поровну y кг малины. Сколько кг малины в трёх таких карзинах?

Математика
В 5 корзин разложили поровну y кг малины. Сколько кг малины в трёх таких карзинах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 5 корзинах 1 кг.В одной 200 гр.(1 кг-это 1000 гр.:5 корзин).В 3 корзинах 600 гр.(200*3)
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