В 5 корзин разложили поровну y кг малины. Сколько кг малины в трёх таких карзинах?
Математика
В 5 корзин разложили поровну y кг малины. Сколько кг малины в трёх таких карзинах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 5 корзинах 1 кг.В одной 200 гр.(1 кг-это 1000 гр.:5 корзин).В 3 корзинах 600 гр.(200*3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите решить: Спишите раскрывая скобки вставляя пропущенные буквы Обьясните слитное и раздельное написание не с глаголами 1) Кто умеет весел...
Алгебра
Английский язык
Заполните пропуски артиклями или притяжательными местоимения ми: 1. Our office is interested in buying ... compressors. Last month we sent ... ...