9x+9=3x/2 пожалуйста реши
Алгебра
9x+9=3x/2 пожалуйста реши
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x+9=3x/2 |*2 Умножаем обе части уравнения на 2, чтобы убрать знаменатель во второй части, получаем: 18х+18=3х 15х=-18 х= -1,2
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