Помогите пожалуйста, выпишите правильные ответы.

Технология
Помогите пожалуйста, выпишите правильные ответы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 мухи 4чихание 5 сладкий чай
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