Помогите решить: Спишите раскрывая скобки вставляя пропущенные буквы Обьясните слитное и раздельное написание не с глаголами 1) Кто умеет веселится(тся ться) тот и горя (не) бои(тся ться) 2) Невежду никакими л_карствами (не)...

Гость: Гость:

1) Кто умеет веселиться (что делать?) тот и горя не боится (что делает?) 2) Невежу никакими лекарствами не_вылечишь. 3) Кто любит трудиться (что делать?), тому без дела не_сидится. 4) Не_гордиться (что делать?) худым хвалиться (что делать?) 5) Плох тот солдат, который не_надеется (что делает?) стать генералом. 6) Не_ошибается (что делает?) тот, кто ничего не_ делает.