Помогите решить: Спишите раскрывая скобки вставляя пропущенные буквы Обьясните слитное и раздельное написание не с глаголами 1) Кто умеет веселится(тся ться) тот и горя (не) бои(тся ться) 2) Невежду никакими л_карствами (не)...
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Помогите решить: Спишите раскрывая скобки вставляя пропущенные буквы Обьясните слитное и раздельное написание не с глаголами 1) Кто умеет веселится(тся ться) тот и горя (не) бои(тся ться) 2) Невежду никакими л_карствами (не)вылеч_шь 3)Кто любит труди(тся ться) тому без дела (не)с_ди(ться тся) 4)(Не)горди(тся ться) худым хв_ли(ться тся) 5)Плох тот солдат который (не)н_дее(тся ться) стать г_нералом 6) (Не)ош_бае(тся ться) тот кто ничего (не)делает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Кто умеет веселиться (что делать?) тот и горя не боится (что делает?) 2) Невежу никакими лекарствами не_вылечишь. 3) Кто любит трудиться (что делать?), тому без дела не_сидится. 4) Не_гордиться (что делать?) худым хвалиться (что делать?) 5) Плох тот солдат, который не_надеется (что делает?) стать генералом. 6) Не_ошибается (что делает?) тот, кто ничего не_ делает.
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