За будовою речення подыляються на: а) \поширені і непоширені; в) двоскладні і односкладні б)прості і складні; г) окличні та неокличні

Українська мова

За будовою речення подыляються на: а) \поширені і непоширені; в) двоскладні і односкладні б)прості і складні; г) окличні та неокличні

Автор: Гость