За будовою речення подыляються на: а) \поширені і непоширені; в) двоскладні і односкладні б)прості і складні; г) окличні та неокличні
Українська мова
За будовою речення подыляються на: а) \поширені і непоширені; в) двоскладні і односкладні б)прості і складні; г) окличні та неокличні
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За будовою речення є прості і складні (Б)
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