♥Это очень просто! у меня осталась бежевая ткань(делала подушку енота) Что можно сделать из остатков? у меня ещё есть чёрный фетр, ленточки... (главное бежевая ткань) Дай идею!♥ (20 б)

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♥Это очень просто! у меня осталась бежевая ткань(делала подушку енота) Что можно сделать из остатков? у меня ещё есть чёрный фетр, ленточки... (главное бежевая ткань) Дай идею!♥ (20 б)

Автор: Гость