♥Это очень просто! у меня осталась бежевая ткань(делала подушку енота) Что можно сделать из остатков? у меня ещё есть чёрный фетр, ленточки... (главное бежевая ткань) Дай идею!♥ (20 б)
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♥Это очень просто! у меня осталась бежевая ткань(делала подушку енота) Что можно сделать из остатков? у меня ещё есть чёрный фетр, ленточки... (главное бежевая ткань) Дай идею!♥ (20 б)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брелок персик прикольно на портфель) или какую-то нибудь игрушку
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