♥Это очень просто! у меня осталась бежевая ткань(делала подушку енота) Что можно сделать из остатков? у меня ещё есть чёрный фетр, ленточки... (главное бежевая ткань) Дай идею!♥ (20 б)

Другие предметы
♥Это очень просто! у меня осталась бежевая ткань(делала подушку енота) Что можно сделать из остатков? у меня ещё есть чёрный фетр, ленточки... (главное бежевая ткань) Дай идею!♥ (20 б)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Брелок персик прикольно на портфель) или какую-то нибудь игрушку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Группа, двигаясь на юг прошла 3 км, затем они повернули на запад и прошли ещё 4 км. Постройте перемещение группы и определите его модуль и пройденн...
Ответить
Українська мова
За будовою речення подыляються на: а) \поширені і непоширені; в) двоскладні і односкладні б)прості і складні; г) окличні та неокличні
Ответить
Математика
В 5 корзин разложили поровну y кг малины. Сколько кг малины в трёх таких карзинах?
Ответить
Русский язык
Помогите решить: Спишите раскрывая скобки вставляя пропущенные буквы Обьясните слитное и раздельное написание не с глаголами 1) Кто умеет весел...
Ответить
Математика
Помогите с решением. Задание номер 9 уже все забыла
Ответить