Группа, двигаясь на юг прошла 3 км, затем они повернули на запад и прошли ещё 4 км. Постройте перемещение группы и определите его модуль и пройденный путь?
Физика
Группа, двигаясь на юг прошла 3 км, затем они повернули на запад и прошли ещё 4 км. Постройте перемещение группы и определите его модуль и пройденный путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь 3+4=7 Перемещение по теореме Пифагора равно 5
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