Группа, двигаясь на юг прошла 3 км, затем они повернули на запад и прошли ещё 4 км. Постройте перемещение группы и определите его модуль и пройденный путь?

Физика

Группа, двигаясь на юг прошла 3 км, затем они повернули на запад и прошли ещё 4 км. Постройте перемещение группы и определите его модуль и пройденный путь?

Автор: Гость