2300*3000/ (230*30) плиз помогите
Алгебра
2300*3000/ (230*30) плиз помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2300×300=6900000 это весь ответ
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