Придумай Запиши Продолжение по образцу ты куда убираешь как Куда Куда же мне убир??ть повествовательное вопросительное побудительное предложение
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Придумай Запиши Продолжение по образцу ты куда убираешь как Куда Куда же мне убир??ть повествовательное вопросительное побудительное предложение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Ты куда убираешь одежду?(вопросительное) -Как куда?(вопросительное) В шкаф. -Это моя полка в шкафу.(повествовательное) -Куда же мне убирать?(вопросительное) -На вторую полку положи свои вещи.(побудительное) -А почему не на первую?(вопросительное) -Я раньше занял первую полку.(повествовательное)
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