Придумай Запиши Продолжение по образцу ты куда убираешь как Куда Куда же мне убир??ть повествовательное вопросительное побудительное предложение

Гость: Гость:

-Ты куда убираешь одежду?(вопросительное) -Как куда?(вопросительное) В шкаф. -Это моя полка в шкафу.(повествовательное) -Куда же мне убирать?(вопросительное) -На вторую полку положи свои вещи.(побудительное) -А почему не на первую?(вопросительное) -Я раньше занял первую полку.(повествовательное)