Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро Зачем 4 часа проплыла по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние проплывет моторная...

Математика
Моторная лодка 3 часа проплыла по реке которая Впадает в озеро Зачем 4 часа проплыла по озеру собственная Скорость моторной лодки 30 километров час а скорость течения реки два километра в час Какое расстояние проплывет моторная лодка за все это время
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*(30+2)=96км        (сложили скорость реки и скорость лодки и умножили на время по реке) 4*30=120км             (расстояние которое лодка проплыла по озеру) 96+120=216км
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