Сравни величины и результат сравнения запиши в виде соответствующего равенства или неравенства 5т и 50ц,10т4ц и 14ц,2т3ц и 230ц,35т и 350ц
Математика
Сравни величины и результат сравнения запиши в виде соответствующего равенства или неравенства 5т и 50ц,10т4ц и 14ц,2т3ц и 230ц,35т и 350ц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5т=50ц 2)10т4ц>14ц 3)2т3ц<230ц 4)35т=350ц
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