Сравни величины и результат сравнения запиши в виде соответствующего равенства или неравенства 5т и 50ц,10т4ц и 14ц,2т3ц и 230ц,35т и 350ц

Математика

Сравни величины и результат сравнения запиши в виде соответствующего равенства или неравенства 5т и 50ц,10т4ц и 14ц,2т3ц и 230ц,35т и 350ц

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