Из числа 16 вычесть разность 9и 7 к числу 10 прибавит разность чисел 7 и5
Математика
Из числа 16 вычесть разность 9и 7 к числу 10 прибавит разность чисел 7 и5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-(9-7)=14 10+(7-5)=12
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