1)Кофе при поджаривании теряет 12% своего веса.Сколько кофе надо взять чтобы после поджаривания получить 4,4% поджаренного кофе 2)Посевная площадь в течение года увеличилась на 5% и составила 42га.Какова была посевная площадь ...
Алгебра
1)Кофе при поджаривании теряет 12% своего веса.Сколько кофе надо взять чтобы после поджаривания получить 4,4% поджаренного кофе 2)Посевная площадь в течение года увеличилась на 5% и составила 42га.Какова была посевная площадь в начале года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) В начале года возьмем Х га- 100% Хга- 100% 42га-105% 42×100:105=40 га ответ:40 га
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