1)Кофе при поджаривании теряет 12% своего веса.Сколько кофе надо взять чтобы после поджаривания получить 4,4% поджаренного кофе 2)Посевная площадь в течение года увеличилась на 5% и составила 42га.Какова была посевная площадь ...

Алгебра

1)Кофе при поджаривании теряет 12% своего веса.Сколько кофе надо взять чтобы после поджаривания получить 4,4% поджаренного кофе 2)Посевная площадь в течение года увеличилась на 5% и составила 42га.Какова была посевная площадь в начале года

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