Менің бөлімде тек маған қажетті хаттар ғана орналасқан ПЕРЕВОД
Қазақ тiлi
Менің бөлімде тек маған қажетті хаттар ғана орналасқан ПЕРЕВОД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей комнате находятся только мне нужные вещи.(у тебя написано хаттар возможно заттар, потому что хаттар переводится как письма)
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