Менің бөлімде тек маған қажетті хаттар ғана орналасқан ПЕРЕВОД

Қазақ тiлi
Менің бөлімде тек маған қажетті хаттар ғана орналасқан ПЕРЕВОД
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей комнате находятся только мне нужные вещи.(у тебя написано хаттар возможно заттар, потому что хаттар переводится как письма)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
25 Баллов Принадлежит ли графику функции y=-32/x точка: A(6:-5): B(-1,6:200): C(0,005:-640): D(32:1)?
Ответить
Математика
( 4,3+ 2,4:8)*3 найти значение выражения
Ответить
Русский язык
Дан список русских букв: о, е, а, _, н, т, с, р, в, л, к, м, д, п, у, я, ы, ь, г, _, б, ч, й, х, ж, ш, ю, ц, щ, э, ф, ъ, _. Объясните, по какому...
Ответить
Математика
Какой ответ ?помоги
Ответить
Математика
Бросают 3 игральные кости. Найти вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка
Ответить