Бросают 3 игральные кости. Найти вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка
Математика
Бросают 3 игральные кости. Найти вероятность того, что в сумме выпадет 4 очка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На каждой кости выпадет по 2 очка
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