Срочно плиз 139,140,141,142
Алгебра
Срочно плиз 139,140,141,142
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
139. всего 360. в третью группу подали 360-(60+100+80)=120. это сопоставляет 120/360=1/3 ответ: С 140. всего 360 во вторую группу 360-(90+80+70)=120 это сопоставляет 120/360=1/3 ответ: Е
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 1) 1/4 + 2/5 + 3/4 + 3/5 2) 4/5 + 1/3 + 2/3 + 3/5 3) 2 4/7 + 1 2/9 + 3 4/11 + 4 3/7
Литература
Как жизненный цикл стихотворения Заболоцкого"не позволяй душе лениться" перекликается с заветами Мономаха? Выпишите соответствующие строки из его П...
Окружающий мир