Срочно плиз 139,140,141,142

Гость: Гость:

139. всего 360. в третью группу подали 360-(60+100+80)=120. это сопоставляет 120/360=1/3 ответ: С 140. всего 360 во вторую группу 360-(90+80+70)=120 это сопоставляет 120/360=1/3 ответ: Е