Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 1) 1/4 + 2/5 + 3/4 + 3/5 2) 4/5 + 1/3 + 2/3 + 3/5 3) 2 4/7 + 1 2/9 + 3 4/11 + 4 3/7
Математика
Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 1) 1/4 + 2/5 + 3/4 + 3/5 2) 4/5 + 1/3 + 2/3 + 3/5 3) 2 4/7 + 1 2/9 + 3 4/11 + 4 3/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (1/4+3/4)+(2/5+3/5)=4/4+5/5=1+1=2 2) (4/5+3/5)+(1/3+2/3)=7/5+3/3=2целых 2/5
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