На отрезке ab длиной 36 см взята точка k. найдите длины отрезков ak и bk, если ak:bk=4:5. пом??гите пожалуйста

Геометрия

На отрезке ab длиной 36 см взята точка k. найдите длины отрезков ak и bk, если ak:bk=4:5. пом??гите пожалуйста

Автор: Гость