На отрезке ab длиной 36 см взята точка k. найдите длины отрезков ak и bk, если ak:bk=4:5. пом??гите пожалуйста
Геометрия
На отрезке ab длиной 36 см взята точка k. найдите длины отрезков ak и bk, если ak:bk=4:5. пом??гите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 / 5+4 = 4(см.) Это длинна 1 части всего их 9 5*4 = 20(см.) bk 4*4 = 16(см.) ak
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