Сочинение на тему чума 4 класс "окружающий мир"
Окружающий мир
Сочинение на тему чума 4 класс "окружающий мир"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окружающий мир очень прекрасен,и богат.Все животные,растения,все разнообразное и очень гармоничное.У каждого свои способности,к примеру хамелеон может менять цвет.Белка летяга может летать на определенный момент.Но человек все уничтожает и ломает.Вырубает деревья,загрязняет воздух.Я очень люблю окружающий нас мир.
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