Сочинение на тему чума 4 класс "окружающий мир"

Гость: Гость:

Окружающий мир очень прекрасен,и богат.Все животные,растения,все разнообразное и очень гармоничное.У каждого свои способности,к примеру хамелеон может менять цвет.Белка летяга может летать на определенный момент.Но человек все уничтожает и ломает.Вырубает деревья,загрязняет воздух.Я очень люблю окружающий нас мир.