Вывод по регионам Азии: 1.Какие регионы Азии развиты лучше,какие хуже и почему? 2.Вл??яет ли площадь,численность населения,форма правления,государственное устройство на уровень социально-экономического развития страны?
География
Вывод по регионам Азии: 1.Какие регионы Азии развиты лучше,какие хуже и почему? 2.Вл??яет ли площадь,численность населения,форма правления,государственное устройство на уровень социально-экономического развития страны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я знаю только что Самые развитые страны региона это Сингапур и Бруней Их экономики по прежнему во многом зависят от сельского хозяйства
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