Допиши подходящее по смыслу слово с шипящими на конце. Найти в лесу душистый ..., за??опить...,резиновый...,

Русский язык

Допиши подходящее по смыслу слово с шипящими на конце. Найти в лесу душистый ..., за??опить...,резиновый...,

Автор: Гость