25 Баллов Принадлежит ли графику функции y=-32/x точка: A(6:-5): B(-1,6:200): C(0,005:-640): D(32:1)?

Алгебра
25 Баллов Принадлежит ли графику функции y=-32/x точка: A(6:-5): B(-1,6:200): C(0,005:-640): D(32:1)?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А ,В, С,Д - нет ПОТОМУ ЧТО У= -32/6=5,33333,У=-32/(-1,6)=20 и т,д,

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