Дан список русских букв о.е.а._.н.т.с.р.в.л.к.м.д.п.у.я.ы.ь.г._.б.ч.й.х.ж.ш.ю.ц.щ.э.ф.ъ.объясните по какому принципу составлен. Заполните пропуски
Русский язык
Дан список русских букв о.е.а._.н.т.с.р.в.л.к.м.д.п.у.я.ы.ь.г._.б.ч.й.х.ж.ш.ю.ц.щ.э.ф.ъ.объясните по какому принципу составлен. Заполните пропуски
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Составлен по частоте использования о.е.а.и.н.т.с.р.в.л.к.м.д.п.у.я.ы.ь.г.з.б.ч.й.х.ж.ш.ю.ц.щ.э.ф.ъ.
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