1. Координаты движущихся тел изменяются по законам: Х1=4+2t и Х2=8-2t Как движутся эти тела? В какой момент времени они встретятся. Найдите координату точки встречи. Задачу решить графически

Физика

1. Координаты движущихся тел изменяются по законам: Х1=4+2t и Х2=8-2t Как движутся эти тела? В какой момент времени они встретятся. Найдите координату точки встречи. Задачу решить графически

Автор: Гость