1. Координаты движущихся тел изменяются по законам: Х1=4+2t и Х2=8-2t Как движутся эти тела? В какой момент времени они встретятся. Найдите координату точки встречи. Задачу решить графически
Физика
1. Координаты движущихся тел изменяются по законам: Х1=4+2t и Х2=8-2t Как движутся эти тела? В какой момент времени они встретятся. Найдите координату точки встречи. Задачу решить графически
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