Знайдіть площу трикутника , сторони якого дорівнюють 25 , 29 , 36 см. Домопожіть , будь ласка !

Геометрия
Знайдіть площу трикутника , сторони якого дорівнюють 25 , 29 , 36 см. Домопожіть , будь ласка !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находиться эта площадь через формулу Герона сначала нужно найти полупереметр р= 25+29+36 и поделить на 2 получаеться число 45 потом сама формула S=45(45-25)(45-29)(45-36) под корнем и получаеться 360 Так вроде бы
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