Знайдіть площу трикутника , сторони якого дорівнюють 25 , 29 , 36 см. Домопожіть , будь ласка !

Гость: Гость:

Находиться эта площадь через формулу Герона сначала нужно найти полупереметр р= 25+29+36 и поделить на 2 получаеться число 45 потом сама формула S=45(45-25)(45-29)(45-36) под корнем и получаеться 360 Так вроде бы