Помогите с домашним заданием по географии! Последние годы в нашей стране идет активная борьба за всеми проявлениями азартных игр, а, особенно с играми на деньги. Но все страны мира так сильнозаботятся о моральном и материальном...

География

Помогите с домашним заданием по географии! Последние годы в нашей стране идет активная борьба за всеми проявлениями азартных игр, а, особенно с играми на деньги. Но все страны мира так сильнозаботятся о моральном и материальном облике своих граждан. Так в США есть только два штата в пределах которых запрещены все виды казино и игорного бизнеса. ВНИМАНИЕ ВОПРОСЫ: 1. Назовите эти два штата и их столицы 2. Какой известный водный объект расположен в одном из этих штатов? 3. Какой крупнейший Вулкан расположен в другом из этих штатов?

Автор: Гость