Помогите с домашним заданием по географии! Последние годы в нашей стране идет активная борьба за всеми проявлениями азартных игр, а, особенно с играми на деньги. Но все страны мира так сильнозаботятся о моральном и материальном...
География
Помогите с домашним заданием по географии! Последние годы в нашей стране идет активная борьба за всеми проявлениями азартных игр, а, особенно с играми на деньги. Но все страны мира так сильнозаботятся о моральном и материальном облике своих граждан. Так в США есть только два штата в пределах которых запрещены все виды казино и игорного бизнеса. ВНИМАНИЕ ВОПРОСЫ: 1. Назовите эти два штата и их столицы 2. Какой известный водный объект расположен в одном из этих штатов? 3. Какой крупнейший Вулкан расположен в другом из этих штатов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Штаты Юта, Гавайи. 2)Столица Юты- Солт-Лейк-Сити Столица Гавайи- Гонолулу 3)Вулкан Гавайи- Хавайй-Волкейнос
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