Составьте пожалуйста сюжетный план на рассказ "Любовь к жизни„ очень надо! Он со??тоит из экспозиции, завязки, развитии действия, кульминации, развязки и пост позиции Напишите очень надо!!!

Литература
Составьте пожалуйста сюжетный план на рассказ "Любовь к жизни„ очень надо! Он со??тоит из экспозиции, завязки, развитии действия, кульминации, развязки и пост позиции Напишите очень надо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Главного героя предал и бросил товарищ. 2)После того как его предал и бросил товарищ,он направляется через всю Аляску к Гудзонову заливу, где растут высокие мощные деревья и  где сколько хочешь еды. 3)Главный герой получает травму ноги, изнашивает свою одежду, теряет ружьё и шапку, в которой за подкладкой были спрятаны спички. 4) Собираясь с мыслями и с силами, главный герой не покоряется безмолвной природе и добирается до людей. Вот она-любовь к жизни)
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