Какие приспособления для жизни имеют насекомые?

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насекомых в результате отбора должны выработаться защитные приспособления, которые должны им помочь в борьбе за существование; таким защитным приспособлением служит покровительственная окраска, совпадающая с окраской окружающей их природы, «подражание» форме растений и их частей, «подражание» окраске и форме других насекомых (миметизм), хорошо защищенных особенностями в строении тела. Среди насекомых встречаются яркие примеры развития предохранительной окраски и «подражания» другим организмам. Эти признаки могли, очевидно, выработаться лишь в условиях, указанных Дарвином, при наличии широкой способности данного насекомого к изменчивости и в условиях остро протекающего отбора. Весьма частое явление в природе — это зеленая окраска насекомого на фоне зелени или серовато-коричневая окраска на соответствующем фоне. Такова окраска прямокрылых, богомолов, палочников, клопов и других насекомых. Не в меньшей степени затрудняет распознавание насекомого пестрая окраска с мелкой штриховатостью и пятнистостью. Пестрая окраска из серых менее ярких тонов характерна для нижней поверхности крыльев булавоусых (дневных) бабочек, которая у сидящей бабочки обращена наружу, тогда как верхняя поверхность крыльев, прилегающая к крылу с другой стороны, обладает яркой окраской. У сидящей же ночницы (Noctuidae) крылья располагаются двускатно, с наклоном в обе стороны, и соответственно этому верхняя наружная поверхность крыльев окрашена в серые или бурые тона. Весьма любопытный пример предохранительной окраски крыльев сидящего насекомого дает палочник Tropidoderus childreni. Когда он в покое, надкрылья и крылья налегают у него частично друг на друга, причем неприкрытые кожистые участки передних и задних крыльев окрашены в темно-зеленый цвет , прикрытые же кожистые участки крыльев — в желтый