1. Маша съела половину конфет и ещё одну,а Даша-половину остатка и ещё осталось 5 ко??фет.Сколько конфет съела Маша?
Математика
1. Маша съела половину конфет и ещё одну,а Даша-половину остатка и ещё осталось 5 ко??фет.Сколько конфет съела Маша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*2=10(к.)-осталось после того,как съела Маша 2)(10+1)*2=22(к.) Ответ: Маша съела 22 конфеты
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