1. Маша съела половину конфет и ещё одну,а Даша-половину остатка и ещё осталось 5 ко??фет.Сколько конфет съела Маша?

Математика

1. Маша съела половину конфет и ещё одну,а Даша-половину остатка и ещё осталось 5 ко??фет.Сколько конфет съела Маша?

Автор: Гость