Пожалуйста, помогите с эссе по обществознанию Богатство деньгами есть не что иное, как богатство продуктами, превращенными в деньги

Гость: Гость:

В нашем мире всё больше становиться богатых людей которые разными путями пришли к этому. В росси каждый 2ой мечтает стать богатым и каждый ненавидет их считая что заработали деньги не естейственым путём. И действительно многим пришлось пожертвовать кто то временем кто то друзьями но по статистике кажыдй проходил тяжёлый путь и было проблем в 2а раза больше чем у обычного человека. Ведь у каждого из них в начале нечего небыло и просто напросто умения распоряжаться деньгами и направлять их в нужное русло сделало свое дело а не богатые связи и богатые отцы это как правило еденицы. Как сказал один великий человек что счастье это не цель а побочный продукт также как и богатсво ведь нев обладании богатсвом заключается огромные состоянии а в том как ими распоряжаться. Ведь дай сейчас бомжу милион и как правило он его просто напросто пропьёт лишь еденицы смогут нормально жить. На мой взгляд богатым может стать обсалютно каждый дело в другом не каждому это надо некотоырм достаточно просто жить спокойной жизнью зарабатывать по среднему и особо не выделяться. да и для того что бы стать богатым достаточно много надо трудиться а это как правило не все хотят но всё же количество богатых растёт в России что свидетельствует о высоком уровне жизни)