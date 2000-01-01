Ребята пожалуйста решите и сфоткайте Как вы решили
Алгебра
Ребята пожалуйста решите и сфоткайте Как вы решили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-6000 первый цех-? второй-?, но в 2 раза больше чем в 1 третий-?, но на 500 деталей меньше чем во 2. решение: пусть 1 цех=x, то 2 цех=2x ,3=x-500 x+2x+x-500=6000 4x=6000+500 4x=6500 x=1625 деталей в 1 цехе 1625*2=3250- во 2 цехе. 3250-500= 2750 деталей в 3 цехе. ответ: 1625;3250;2750 деталей
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