Тема нравственности в произведении Пушкина Капитанская дочка

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Самый первый урок нравственности заключен в эпиграфе:''Береги честь смолоду''.Герой повести -Петр Гринев - во всех ситуациях поступает как человек чести.То есть ,совершая свой выбор,он беспокоится о том,чтобы поддержать кодекс дворянской чести,унаследованный от отца,который не хотел,чтобы сын служил в Петербурге.Петр Гринев своим поведением учит читателя быть честным и в любви.Однако не только для Петра Гринева нравственность является природным свойством натуры,но и другие герои поступают в соответствии со своим нравственным идеалом и учат читателей различать добро и зло.Нравственные законы ,по которым живут герои повести не приобретены ими в течении жизни.Они являются естественным свойством натуры рассматриваемых персонажей ...