Помогите с 10 и 11 заданиями. 10)По заданной логической функции построить таблицу истинности 11)По заданной таблице истинности запишите логическую функцию
Информатика
Помогите с 10 и 11 заданиями. 10)По заданной логической функции построить таблицу истинности 11)По заданной таблице истинности запишите логическую функцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импликация - ложна тогда, когда из истины следует ложь (т.е. 1 -> 0 = 0). В остальных случаях она истина
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