Во сколько раз угол величиной 108 градусов больше прямого угла?Ответ дайте в трёх в??дах: неправильной обыкновенной дроби,смешанной дроби и десятичной дроби.
Математика
Во сколько раз угол величиной 108 градусов больше прямого угла?Ответ дайте в трёх в??дах: неправильной обыкновенной дроби,смешанной дроби и десятичной дроби.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108/90 Больше в 1,2; 1 целая 2/10; 12/10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдением за ходом голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения-это...
Математика
Русский язык
Запиши по образцу Образец: Москва - москвичи, Петербург - петербуржцы Томск- Курс??- Устюг- Зарайск- Красноярск- Пермь-