Во сколько раз угол величиной 108 градусов больше прямого угла?Ответ дайте в трёх в??дах: неправильной обыкновенной дроби,смешанной дроби и десятичной дроби.

Математика

Во сколько раз угол величиной 108 градусов больше прямого угла?Ответ дайте в трёх в??дах: неправильной обыкновенной дроби,смешанной дроби и десятичной дроби.

Автор: Гость