Во сколько раз угол величиной 108 градусов больше прямого угла?Ответ дайте в трёх в??дах: неправильной обыкновенной дроби,смешанной дроби и десятичной дроби.

Математика
Во сколько раз угол величиной 108 градусов больше прямого угла?Ответ дайте в трёх в??дах: неправильной обыкновенной дроби,смешанной дроби и десятичной дроби.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108/90 Больше в 1,2; 1 целая 2/10; 12/10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Гражданин РФ, уполномоченный осуществлять наблюдением за ходом голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью комиссии в период проведения-это...
Ответить
Математика
Сторона равностороннего треугольника равна 16√3 Найти его высоту
Ответить
Математика
Решите!Пж!времени Совсем нет(
Ответить
Русский язык
Запиши по образцу Образец: Москва - москвичи, Петербург - петербуржцы Томск- Курс??- Устюг- Зарайск- Красноярск- Пермь-
Ответить
Математика
Определите точки пересечения графика функции у=-3х+5 с оси координат
Ответить