Сторона равностороннего треугольника равна 16√3 Найти его высоту
Математика
Сторона равностороннего треугольника равна 16√3 Найти его высоту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВ=16√3 см (АВ=АС=ВС - треугольник равносторонний) Найти: ВH Решение: У равнобедренного треугольника( а равносторонний треугольник является следствием равнобедренного треугольника) есть св-во: Высота, проведенная из вершины равнобедренного треугольника, является медианой и высотой. Раз BH - высота, то AH=CH Получим прямоугольный треугольник АBH AB²=AH²+BH² BH²=AB²-AH² BH² = (16√3)²-(8√3)² BH²=768-192 BH=√576=24 Ответ: 24
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